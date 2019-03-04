Vekiller, seçim bürosu açtı

Açılış törenlerinde Milletvekilleri ile birlikte AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun ile önceki dönem Yozgat Milletvekili Osman Coşkun da hazır bulundu. AK Parti Yenifakılı Belediye Başkan Adayı ve Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, açılış töreninde yaptığı ve bundan sonra yapmayı planladığı çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer daha sonra, Çandır ilçesine geçerek Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılış töreninde hazır bulundu.