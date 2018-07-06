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Vekiller mazbatasını aldı

GENEL seçimde AK Parti'den yeniden Yozgat milletvekili seçilen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, kendisiyle birlikte milletvekili seçilen Yusuf Başer ile birlikte İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.

Vekiller mazbatasını aldı

GENEL seçimde AK Parti'den yeniden Yozgat milletvekili seçilen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, kendisiyle birlikte milletvekili seçilen Yusuf Başer ile birlikte İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.

06 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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Vekiller mazbatasını aldı

Bozdağ, Yozgat Adliyesi'ne Vali Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti İl Başkanı Celal Köse ve partililerle birlikte geldi. İl Seçim Kurulu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Turgay Çorak'tan mazbatasını alan Bozdağ, tören sonrası açıklamalarda bulundu. Parlamentoda cumartesi günü yemin töreniyle yeni döneme başlanacağını belirten Bozdağ, "Cumhurbaşkanı'nın yeminiyle beraber de Türkiye, yeni hükümet sistemiyle yeni bir döneme başlayacaktır. Öncelikle yeni hükümet sistemimizin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Yeni parlamentomuza, Cumhurbaşkanı'mıza gönülden başarılar diliyoruz. Türkiye’nin meseleleri çok. Parlamentomuz, Cumhurbaşkanı'mız bu meseleleri aşacak güce sahiptir. İnşallah, önümüzdeki dönemde Türkiye, güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiş olmanın rahatlığını Türkiye yaşıyor" diye konuştu.

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