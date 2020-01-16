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Vekiller, hemşehrilerini ağırladı

YOZGAT’tan giden heyetler, Milletvekilleri tarafından mecliste ağırlandı.

Vekiller, hemşehrilerini ağırladı

YOZGAT’tan giden heyetler, Milletvekilleri tarafından mecliste ağırlandı.

16 Ocak 2020 Perşembe 03:30
Vekiller, hemşehrilerini ağırladı

Türk Büro-Sen Yozgat Şubesi Başkanı Hacı Turan Başkal, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef’i ziyaret ederek, bir süre görüştü. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de, Boğazlıyan İlçesinden giden CHP İlçe Başkanı Ahmet Peker, Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Emin Baran ile Yozgat Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Erbaş, il yöneticileri Şevket Taşkın ve Durak Durmuş'u ağırladı. 
ODA BAŞKANLARI
CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat merkez ile birlikte, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı, Yerköy ilçesi Ziraat Odası başkanlarından oluşan heyeti de mecliste kabul etti. Keven, ‘’Ülke tarımının ithalata mahkum edildiği, Yozgat'ta çiftçilerimizin ürünlerini maliyetinin altında satmak zorunda kaldığı, Toprak Mahsulleri Ofisi şubelerinin kapatıldığı, şekerpancarı üreticisinin cezalarla ve elektrik faturalarıyla perişan edildiği bir ortamda ülke tarımını ithalattan kurtaracak yerli üretimi, köylüyü, çiftçiyi destekleyecek bir tarım anlayışının uygulamaya geçmesi gerekmektedir’’ dedi.

Son Güncelleme: 15.01.2020 17:32
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Hemşehrilerini AğırladıVekiller
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