VEKiLLER DE ADAY

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile milletvekilleri Abdülkadir Akgül, Yusuf Başer ve Ertuğrul Soysal aday adaylığı başvurusunu parti genel merkezine yaptı. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, aday adaylığı başvurusunda bulunduğu haberi, danışmanları tarafından duyuruldu. Milletvekili Yusuf Başer, ‘Ömrünü Türk-İslam davasına vakfetmiş, ilmik ilmik örerek, sabır, İnanç ve mücadele azmiyle davamızı zaferlere taşımış Liderimiz, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın Ak Parti Grubumuz tarafından Cumhurbaşkanlığına adaylık dilekçesini imzaladım. Rabbim sayın Cumhurbaşkanıma yol açıklığı versin. Daha büyük hizmetler yapmayı nasip etsin’ diyerek, aynı zamanda Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili öneriyi imzaladığını söyledi. Milletvekili Akgül, başvurusunu yapmasına karşın, bunu duyurma ihtiyacı duymadı. Soysal ise, ‘27. sıradan adaylık başvurumuzu hayırlısıyla yaptık. Siyaseti daima bir hizmet vesilesi olarak gördük. ‘Halka hizmet Hakka hizmettir’ anlayışından asla ayrılmadık’ diyerek, aday adaylığı için başvuruda bulunduğunu kaydetti. Eski Milletvekillerinden Osman Coşkun da, adaylık başvurusunu Ankara’dan Yozgat Milletvekilliği için yaptığını açıkladı.