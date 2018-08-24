Vekiller bayramlaştı

Sarıkaya AK Parti İlçe Başkanlığında gerçekleşen bayramlaşma programında konuşan Milletvekili Bozdağ, Kurban Bayramı'nın Türkiye'nin her yerinde huzur ve güven içerisinde geçtiğini söyledi.

Milletvekili Yusuf Başer, il merkezindeki bayramlaşmanın ardından ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek, buradaki vatandaşlarla bir araya geldi. Yusuf Başer "Huzur ve birlik içinde nice güzel bayramlarda buluşmayı niyaz ediyorum" dedi.

MHP Yozgat Milletvekili Sedef de MHP Sarıkaya İlçe Başkanlığında partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Sedef, Sarıkaya'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, bayramların birlik, beraberlik duygularının en üst seviyede yaşandığı günler olduğunu kaydetti.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de bayramda boş durmayarak, ilçeleri ziyaret ederek hemşerileriyle bir araya geldi. Yozgatlıların bayramlarını kutlayan Keven, vatandaşların sorunlarını da dinleyerek, takipçisi olacağını belirtti.

