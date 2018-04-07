Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114738
ALTIN
173.453
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6986
EURO
4.9655

Vekile anlattılar

MUSABEYLİ Sulama Birliği Başkanı Yaşar Doğan ve Yerköy Yenimahalle Sulama Birliği Başkanı Kamuran Arslan, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’na sorun ve dertlerini aktardı.

Vekile anlattılar

MUSABEYLİ Sulama Birliği Başkanı Yaşar Doğan ve Yerköy Yenimahalle Sulama Birliği Başkanı Kamuran Arslan, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’na sorun ve dertlerini aktardı.

07 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
5 Okunma
Vekile anlattılar

Birlik başkanları DSİ ve Sulama Birliği kanununda yapılacak değişiklik ile çiftçilerin mağdur olacağını hatırlattı. Yozgat Şeker Fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili partinin Yozgat il örgütünde basın toplantısı düzenleyen CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, sulama birlikleri başkanlarının da sıkıntılarını dinledi. Yapılacak kanun değişikliğiyle 20 yıldır çiftçinin kendi iradesiyle oluşturduğu sulama birliklerinin ortadan kaldırılmak istendiğini ve su kaynaklarının da özel sektörün eline geçeceğini ifade ederek “Bu durumun da yanlışlığını mecliste dile getirdik, getirmeye devam edeceğiz. Her konuda ve sektörde özelleştirme yaparsanız bir gün bir duvara toslar kalırsınız. Çiftçinin suyunu neden elinden alıyorsunuz” diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ŞEKER VATANDIR!
ŞEKER VATANDIR!
MHP'liler ‘denetlensin’ dedi
MHP'liler ‘denetlensin’ dedi
iYi Parti ziyaret etti
iYi Parti ziyaret etti
AK Parti-MHP dayanışması
AK Parti-MHP dayanışması
KAPALI OTURUMDA  KONUŞTULAR
KAPALI OTURUMDA  KONUŞTULAR
Encümen seçtiler
Encümen seçtiler

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim