Vekile anlattılar

Birlik başkanları DSİ ve Sulama Birliği kanununda yapılacak değişiklik ile çiftçilerin mağdur olacağını hatırlattı. Yozgat Şeker Fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili partinin Yozgat il örgütünde basın toplantısı düzenleyen CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, sulama birlikleri başkanlarının da sıkıntılarını dinledi. Yapılacak kanun değişikliğiyle 20 yıldır çiftçinin kendi iradesiyle oluşturduğu sulama birliklerinin ortadan kaldırılmak istendiğini ve su kaynaklarının da özel sektörün eline geçeceğini ifade ederek “Bu durumun da yanlışlığını mecliste dile getirdik, getirmeye devam edeceğiz. Her konuda ve sektörde özelleştirme yaparsanız bir gün bir duvara toslar kalırsınız. Çiftçinin suyunu neden elinden alıyorsunuz” diye konuştu.