Vedalaştılar

Görevine veda eden İl Genel Meclis Üyeleri Özel İdare personeliyle vedalaştı ve hatıra fotoğrafı çekindi. Yozgat İl Genel Meclisi, Başkan Hacı Halil Şahbaz Başkanlığında son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 2018 yılı faaliyet raporu görüşülerek karara bağlandı. Akabinde ise beş yıldır Yozgat İl Genel Meclisi Başkanlığı görevini yürüten Halil Şahbaz, kürsüye gelerek 5 yıllık süreçte yapılan hizmetleri tek tek anlattı. Tüm meclis üyeleri ve daire çalışanlarından helallik isteyen Şahbaz, “Amacımız daha iyi, daha gelişmiş ve her bölgesi hizmet ile buluşmuş bir Yozgat idi. Bu manada buradaki tüm arkadaşlarla birbirimizi kırmadan, incitmeden çalıştık. Zaman zaman istenmeden kusurumuz veya yanlışımız da olmuştur. Bundan dolayı da herkesten helallik istiyorum” diye konuştu.

İl Genel Meclisi Üyeleri, toplantıya katılan tüm daire müdürleriyle tek tek helalleşirken, bazı isimler yeni dönem için de adaylık başvurusu yaptıklarını hatırlatarak, göreve devam arzusunda olduklarını vurguladılar.