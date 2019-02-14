VE.. ARSLAN DA ADAY

Yozgat’ta gündemin en fazla merak edilen konularından birisi olan Kazım Arslan’ın bağımsız adaylığı dünkü açıklamayla netlik kazandı.

Kazım Arslan yaptığı açıklamada yerel seçimlerin Yozgat için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Başkan Arslan, 5 senedir Yozgat’a hizmet gayesiyle çalıştığını hatırlatarak “Bunun takdiri sizlerindir” dedi.

Yozgat Bağımsız Belediye Başkan Adayı olduğunu duyuran Arslan, “Bana sizlere hizmet etme ve eserler bırakma imkanı nasip eden Cenab-ı Hakk’a şükürler ediyorum. Ayrıca yine bu görevi yapmama, sizlere hizmet etmeme sebep olan ve desteklerini hep yanımda hissettiğim çok değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimi ifade ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun” şeklinde konuştu.

Açıklamasında AK Parti Genel Merkezi ve AK Parti Yozgat teşkilatlarına da teşekkür eden Arslan, açıklamasına şöyle devam etti:

“Gönlüm tekrar halkımızın da isteği doğrultusunda partimin adayı olarak şehrime ve memleketime hizmet etmek isterdi. Ancak siyasette zaman zaman bu yaşadığımıza benzer olaylar olur, nasip değilmiş ve olanda hayır vardır.

Geldiğimiz noktada ve aday gösterilmeme rağmen geçen yaklaşık 3 aylık süre içerisinde Yozgat halkının şahsıma göstermiş olduğu takdir ve teveccühün her türlü makamın üzerinde olduğunun da şuurundayım”

Kazım Arslan, Yozgatlı vatandaşların yeniden adaylık, proje ve hizmetlerin bizzat devamı için yoğun talepte bulunduklarının altını çizerek, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı.

“Yine geldiğimiz noktada Yozgatlı hemşehrilerimizin yeniden aday olmam ve projelerimi, hizmetlerimi bizzat devam ettirmem yönünde ciddi bir talebi olduğunu müşahede ettim. Buna saygı duymak ve olumlu cevap vermek ihtiyacı hasıl olduğu kanaatindeyim.

Bu sebeple bağımsız olarak Yozgat Belediye Başkanlığına aday olduğumu ifade ediyorum.

Allah Yar ve yardımcımız olsun, hakkımızda hayırlı olanı nasip kılsın”.