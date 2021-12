Vatandaş mutlu değil

Uçar yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Milletimizin ne Recep Tayyip Erdoğan’a ne de ortaklarına güveni kalmamıştır. Cumhur İttifakı, milletin gözünden gönlünden düşmüştür’’ dedi. 50+1 barajından şikâyetlerin sebebinin de bu olduğuna vurgu yapan Uçar, artık hangi seçim sistemi gelirse gelsin, baraj nereye inerse insin Cumhur İttifakını kurtaramayacağı savında bulundu. Uçar, ‘’Çünkü; ülkemizde derin bir yoksulluk var. Gerçekten çok dramatik insan manzaraları var. Derin yoksulluğun yaygınlaşması asıl en büyük tehlikedir. Madem faiz istemiyorsunuz, o zaman sıfırlayın. Elinizi tutan mı var? Döviz artışı her gün memleketin canına okurken, enflasyon yüzde 40’ları aşmış, her gün undan akaryakıta, vatandaşın belini büken zamlar geliyor. Halk çok zor durumda. Esnaf bir süre daha nasıl ayakta kalırım diye kara kara düşünüyor. Çiftçi zaten batmış durumda. Halkımıza ve esnafımıza kış aylarında acilen destek verilmelidir. Gıda ürünlerindeki yüzde 8’lik KDV en azından yaz aylarına kadar kaldırılmalıdır’’ önerisinde bulundu. Uçar, yaşanan her türlü sonucun sorumlusunun 19 yıldır devlet yönetimini elinde bulunduran işbaşındaki AK Parti hükümeti olduğunun altını çizdi. Uçar, ‘’Bütün olumsuzlukların sebebi tek adam rejimidir. Sorunların özellikle son üç yıl içinde kronik bir hal almasının temelinde, daha çok siyaset kurumunun merkezi sayılması gereken TBMM’nin demokratik işlevselliğinden uzaklaştırılmış olması yatmaktadır’’ ifadelerini kullandı.