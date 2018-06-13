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Vatandaş kan ağlıyor!

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, göreve geldiği günden itibaren Yozgat’ın tüm ilçelerini, beldelerini, köylerini gezmeye gayret ettiğini, bu süreç içerisinde yaşanılan sorunların, seçim sürecinde yaptıkları ziyaretlerde çözümlenmek yerine daha da arttığını söyledi.

Vatandaş kan ağlıyor!

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, göreve geldiği günden itibaren Yozgat’ın tüm ilçelerini, beldelerini, köylerini gezmeye gayret ettiğini, bu süreç içerisinde yaşanılan sorunların, seçim sürecinde yaptıkları ziyaretlerde çözümlenmek yerine daha da arttığını söyledi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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Vatandaş kan ağlıyor!

Yaşar, ‘’Vatandaşımız adeta kan ağlıyor. Çiftçimiz perişan, köylümüz perişan, üreticimiz perişan, esnafımız perişan, memurumuz perişan, emeklimiz, dulumuz, gencimiz perişan. Dünden bugüne sorunları çözümlenmemiş, aksine daha da artmış durumdadır’’ dedi.
CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, daha önce yaptıkları ziyaretleri, seçim döneminde bu kez milletvekili adaylarıyla birlikte tekrar gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Yaşar, tüm ilçeleri, bazı köyleri ve beldeleri ziyaret edip, tarlada çalışan çiftçi, müşteri bekleyen esnaf, çalışanları ziyaret ettiklerini, katlanarak büyüyen Yozgat’ın ve burada yaşayan insanların sorunlarının hepsini kendilerine görev ve yetki verilmesi halinde çözebileceklerini kaydetti. Yozgat’ta göç olgusuna son verilmesi gerektiğinin de altını çizen Yaşar, ‘’İnsanlar göçmeyip de ne yapsın? Üretemiyor, ürettiği satamıyor. Sosyal yaşam sınırlandırılmış. Umudu büyükşehirlerde aramak zorunda kalan hemşerilerimizin dönüşünü sağlayabilmek, en azından onlar gittikleri gurbetten dönmeseler bile burada yaşayanların göç etmeden ihtiyaçlarını, taleplerini karşılayabilecek bir hizmet projesinin, yatırım projesinin hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda da somut adımları yetkiyi aldığımız günden itibaren başlayacağımızın bilinmesini istiyoruz’’ diye konuştu.
ADAYLAR BOŞ DURMUYOR
CHP Yozgat Milletvekili Adayları Ali Keven, Nadir Ünal, Özgür Karslıoğlu ve Şahin Bozdemir, tüm ilçeleri dolaşıp, esnaf, çiftçi, çalışanları ziyaret etti. Sorun dinleyen adaylar, Yozgat’ın en önemli sorununun üretim, pazarlama ve göç olduğuna dikkat çekerek, ‘’Memleketimizin ilgi ve alakası bizleri çok mutlu ediyor, teşekkür ederiz. Ziyaretlerimizde şunu bir kez daha gördük ki; şehri kasaba yapmışlar, görevde bulundukları 16 sene. Yozgat’ı yeniden, birlikte sanayisiyle, ekonomisiyle, eğitimiyle, teknolojisi ve yatırımlarla tekrar ayağa kaldıracağız’’ diye konuştular.
 

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