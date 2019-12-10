Vatandaş ile dünyaları ayrı

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, iktidarı Yozgat’ta temsil eden milletvekili ve siyasilerin Yozgatlı vatandaşların ahvalinden habersiz olduğunu belirterek, “Vatandaşın dünyası ayrı, onlarınki ayrı” dedi.

Milletvekili Keven, zaman zaman Yozgat’ta gelen iktidar vekilleri ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ziyaretlerinin sadece bürokrasiden ibaret olduğunu iddia ederek, “Halk ile hiçbir sıkı ilişkileri yok. Halk ile bir araya dahi gelmiyorlar. Kendi bürokratlarını ziyaret edip dönüyorlar” diye konuştu. Yozgat’ın yaşanan ekonomik krizden en ciddi yarayı aldığını da belirten Keven, şehrin üretime dayalı ekonomik sisteme geçmediği sürece işsizliğin, iflasların, göçün devam edeceğinin altını çizdi.