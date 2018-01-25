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VATAN’dan davet

VATAN Partisi Yozgat İl Başkanı Yüksel Yılmaz, Yozgatlı vatandaşları partisinin Ankara’da yapılacak olan büyük kongresine davet etti.

VATAN’dan davet

VATAN Partisi Yozgat İl Başkanı Yüksel Yılmaz, Yozgatlı vatandaşları partisinin Ankara’da yapılacak olan büyük kongresine davet etti.

25 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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VATAN’dan davet

Vatan Partisi İl Başkanı Yüksel Yılmaz, 27 Ocak 2018 günü Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde partisinin olağanüstü kongre gerçekleştireceğini, bu kongrede Genel Başkan Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza atılacağını belirtti.
Yozgat’tan partilileriyle birlikte Cumhuriyet Alanı’ndan aynı gün 07.00’de kongreye hareket edeceklerini aktaran Yılmaz, “Tek yürek olmuş milletimiz Mehmetçiğimizin arkasındadır. Kurultayımız vatan savaşına güç verecektir” diye konuştu.

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