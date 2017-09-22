VATAN’dan çağrı

Vatan Partisi Yozgat İl Koordinatörü Gazi Sungur, Barzani’ye hükümetin bir dizi uyarılarda bulunması gerektiğini belirterek, Vatan Partisi olarak Türkiye’nin çıkarları ve güvenliği için belirledikleri uyarıları sıraladı.

Gazi Sungur, “Aşağıdaki uyarıları Barzani’ye bildirin ve süre tanıyın. 3 ay gibi eğer Kürdistan’ı yani ikinci İsrail’i kurmaktan vazgeçmez ise Habur Sınır Kapısı kapatılmalı. Türkiye üzerinden yapılan petrol ticaretine son verilmeli. Ankara’daki Kuzey Irak temsilciliği kapatılmalı. Irak başta olmak üzere İran ve Suriye ile birlikte hareket edilmeli. İncirlik Üssü’ne el konulmalı ve yabancılar gönderilmeli. Yönetim tamamen Türk askerine devredilmeli” diye konuştu.

Vatan Partisi Yozgat Koordinatörü Gazi Sungur, parti olarak beklentilerinin TBMM’de HDP hariç tutularak, oybirliğiyle teskerenin uzatılması ve giderek milletin istediği ‘Milli Meclis’ ve ‘Milli Hükümet’ kurulması olduğunu bildirdi.

Gazi Sungur, “Ülkemizin tüm milli sorunları çözülsün, Yaşasın Vatanımızın Bütünlüğü, Milletimizin Birliği” şeklinde konuştu.

