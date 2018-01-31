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VATAN imza istiyor

VATAN Partisi Yozgat İl Koordinatörü Gazi Sungur, genel başkan Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı Adayı gösterilebilmesi için Yozgatlı vatandaşlardan imza talebinde bulundu.

VATAN imza istiyor

VATAN Partisi Yozgat İl Koordinatörü Gazi Sungur, genel başkan Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı Adayı gösterilebilmesi için Yozgatlı vatandaşlardan imza talebinde bulundu.

31 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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VATAN imza istiyor

Vatan Partisi Yozgat İl Koordinatörü Gazi Sungur, geçen yıl yapılan referandum sonucu hayata geçecek olan yeni hükümet sistemine göre, mecliste grubu bulunmayan siyasi partilerin Cumhurbaşkanı adayı gösterebilmesi için 100 bin imza gerektiğini hatırlattı.
Bu amaçla hafta sonu yapılan kongre sonucu yeniden genel başkan seçilen ve Cumhurbaşkanı adaylığını ilan eden Perinçek’in adaylığını resmileştirebilmesi için gerekli olan 100 bin imza toplama kampanyasına Yozgatlı vatandaşların desteğini isteyen Gazi Sungur:
“Gerçekten milletimizin birliğini meclis içinde veya dışında sağlayacak terörün sonunu getirecek bir dönem için vatandaşlarımızın desteği şarttır” diye konuştu.
 

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