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Vali bizi çağırmıyor

MHP Sarıkaya İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Güngör ilçedeki açılış, yatırım ve proje izleme etkinliklerine Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç tarafından davet edilmediklerini söyledi.

Vali bizi çağırmıyor

MHP Sarıkaya İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Güngör ilçedeki açılış, yatırım ve proje izleme etkinliklerine Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç tarafından davet edilmediklerini söyledi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 07:00
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Vali bizi çağırmıyor

İl Genel Meclisi’nde Sarıkaya ilçesindeki yollar ele alındı. Mecliste söz alan Abdullah Güngör, yeni yapılan yollarda bazı problemler bulunduğunu savunarak, “Sayın valimiz Bekir Bozdağ ile buraları gezdi lakin bizi çağırmadı. Çünkü bizi çağırsalar biz doğruları, eksiklikleri ve yanlışları söyleyeceğiz” diye konuştu. MHP Yozgat İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Şahbaz da Güngör’ü destekleyerek, “Sadece Sarıkaya’da değil il genelinde, hiçbir yere çağırmıyorlar” yorumunu yaptı. AK Partili Üye Dursun Tuncer ise “Bekir Bey sivil toplum kuruluşlarını gezdi, akabinde yolu da inceledi. Planlanmış bir etkinlik değildi. Siyasi yanı yoktu. Öyle olsa belediye başkanımız da orada olmazdı” dedi.
 

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