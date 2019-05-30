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Vaatlerinize sahip çıkın

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven TBMM çatısı altında Yozgat’ın sorun ve sıkıntılarını dile getirmeye devam ediyor.

Vaatlerinize sahip çıkın

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven TBMM çatısı altında Yozgat’ın sorun ve sıkıntılarını dile getirmeye devam ediyor.

30 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Vaatlerinize sahip çıkın

Yozgat ve Yozgat ile ilgili tüm sorun, sıkıntı, istek ve talepleri TBMM gündemine taşıyan Keven son olarak stadyum ve askeri birlik ile ilgili konuştu.

Meclis genel kurulunda söz alan milletvekili Keven, iktidara seslenerek, “Yozgat ile ilgili vaatlerinize sahip çıkın, Yozgat’ı unutmayın” diye seslendi.

Milletvekili Keven, seçim öncesi verilen vaatlerin seçim sonrası unutulduğunu ve gerçekleşmediğini hatırlattı.

Milletvekili Keven, “Yozgat ilimiz birçok konuda olduğu gibi sporda da ilgi gösterilmeyi bekliyor” diyerek üçüncü lige yükselen Yozgatspor’un fiziki şartları yeterli bir stadyuma sahip olmadığının altını çizdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun yerel seçim öncesi Yozgatlılara stadyum sözü verdiğini belirten Keven, “Sayın bakandan şehir stadyumunun yapımına bir an önce başlanılmasını talep ediyorum. Yine bir seçim vaadi olarak kalmasın, verilen sözler tutulsun istiyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı tarafından ikinci kez söylendiği halde herhangi bir gelişme olmayan askeri birlik vaadini de hatırlatan Keven,

“Yozgat, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ikinci kez söz verilen askerî birliğini bekliyor. Göç vermeyen bir Yozgat için bu askerî birliğin gelmesi şart. Yozgatlılar artık seçim öncesi hatırlanıp sonra unutulmak istemiyor. Lütfen, vaatlerinize sahip çıkın ve takipçisi olun” şeklinde konuştu.

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