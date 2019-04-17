Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96809
ALTIN
237.512
DOLAR
5.7725
STERLİN
7.5493
EURO
6.5156

Uyumlu çalışacağız

YOZGAT İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı tüm meclis üyeleriyle uyum içerisine çalışacaklarını belirtti.

Uyumlu çalışacağız

YOZGAT İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı tüm meclis üyeleriyle uyum içerisine çalışacaklarını belirtti.

17 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
23 Okunma
Uyumlu çalışacağız

İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, meclis üyelerinin parti ayrımı gözetmeksizin uyum içerisinde hizmet üreteceğini belirtti.
İl Genel Meclisi Başkanlığına seçilen İskender Nazlı, komisyon üyeliklerinin de dağılımıyla süratle çalışmalara başladıklarını bildirdi.
Meclis Başkanı İskender Nazlı, Yozgat’a kalıcı hizmetler yapmak maksadıyla tüm meclis üyelerinin uyumlu ve koordineli çalışacağını ifade etti.İskender Nazlı, ilçe ve köylere gidecek hizmetleri parti ve siyasi görüş ayrımı yapmaksızın meclis çatısındaki üyelerimizle, ilçelerimizin mülki amirleriyle, ilgili kurum müdürleriyle istişare ve uyum içinde yürüteceklerini vurguladı. İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, meclisin verimli bir dönem geçireceğini de söyledi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Başkan Coşar, sorunları anlattı
Başkan Coşar, sorunları anlattı
Başer’e Sürpriz
Başer’e Sürpriz
Açıkgöz, Köse'yi tebrik etti
Açıkgöz, Köse'yi tebrik etti
Başkan İskender Nazlı
Başkan İskender Nazlı
Tablo değişti
Tablo değişti
İYİ Parti mecliste
İYİ Parti mecliste
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim