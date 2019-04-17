Uyumlu çalışacağız

İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, meclis üyelerinin parti ayrımı gözetmeksizin uyum içerisinde hizmet üreteceğini belirtti.

İl Genel Meclisi Başkanlığına seçilen İskender Nazlı, komisyon üyeliklerinin de dağılımıyla süratle çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Meclis Başkanı İskender Nazlı, Yozgat’a kalıcı hizmetler yapmak maksadıyla tüm meclis üyelerinin uyumlu ve koordineli çalışacağını ifade etti.İskender Nazlı, ilçe ve köylere gidecek hizmetleri parti ve siyasi görüş ayrımı yapmaksızın meclis çatısındaki üyelerimizle, ilçelerimizin mülki amirleriyle, ilgili kurum müdürleriyle istişare ve uyum içinde yürüteceklerini vurguladı. İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, meclisin verimli bir dönem geçireceğini de söyledi.