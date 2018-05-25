CHP’NİN İDDİASI

CHP, bu seçimlerde Yozgat’ta zoru, hatta çok zoru başarmak istiyor.

Yıllardır milletvekili çıkaramayan CHP, bu seçimlerde şansını oldukça yüksek görüyor.

Seçimlerde her parti ortaya iddia koyar ve kazanacağını ileri sürer ama CHP bu kez varsayım veya seçim taktiği olarak konuşmuyor.

Matematiksel hesaplar ile vekil çıkarabileceğini iddia ediyor.

Şu yeni seçim sistemi, Yozgat’ta millet ittifakının umutlarının yeşermesine sebep oldu.

Her parti seçimlere müstakil katılmış olsaydı ne İYİ Parti, ne de CHP Yozgat’ta şu süreçte vekil çıkaramazdı.

İki partinin de oy oranı buna yetmezdi.

Ancak iktidarın MHP ile getirmiş olduğu bu yeni seçim sistemi, İYİ Parti ve CHP’nin şansını artırdı ve önünü açtı.

İşte CHP’de buradan hareketle, partisinin Yozgat’taki kemik oylarını cebine koyuyor ve ittifaklara yapılan oy dağılımının ardından, millet ittifakına düşen bir milletvekilin kendisinin alacağını hesap ediyor.

CHP’lilere göre, CHP Yozgat’ta İYİ Parti’den fazla oy alacak, düşünce ve hesap böyle.

Yine hesaplar 1 Kasım seçimlerine göre yapıldığı için, matematiksel olarak AK Parti’nin 20 bin oy kaybetmesi ve bu oyların tümünün MHP’ye gitmesi gerektiği vurgulanarak, bu durumun pek de mümkün olmadığını söylüyor CHP’liler.

CHP, zoru başarır mı, matematiksel hesaplar tutar mı? Bu belli değil.

Yozgat’ta kilit parti konumunda olan MHP, 1 Kasım’da aldığı oyun üzerine 20 bin oy ilave etmeli ki, bir tane vekil çıkarabilsin.

Vekil hesaplama işi biraz karışık sizin anlayacağınız.

UYUMAK YOK, YOLA DEVAM!

Önceki gün Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, milletvekili adayları ve partilileriyle Teşkilat Durum Değerlendirmesi yaptı.

Bilal Şahin Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantı basına kapalıydı.

Toplantı Ramazan ayına denk gelince, salon hafif serin olunca, Sayın bakan ve adaylar dakikalarca konuşunca partililer uyuklama moduna geçmişler.

Sosyal medyaya yansıyan fotoğrafta bazı partililerin uyumamak için kendilerini zor tuttuğu objektife yansımış.

Rahat bir koltuk bulan oruçlu partililer, ‘Keşke şurada yarım saat kestirebilsek’ pozisyonunda Sayın Bozdağ’ı dinlemişler.

Bakan Bozdağ hatırlatmış ve uyarmıştır eminim, ama bir kez de ben hatırlatayım o zaman…

Ey AK Partililer, 24 Haziran’a kadar uyumak yok, yola devam!

Uyursanız başta Reis olmak üzere, Sayın Bozdağ uyuyanı çizer vallahi.

Benden söylemesi…



HOCA DUA BEKLİYOR

O bir fikir ve dava adamı.

Mustafa Çalık Hoca’yı bilen bilir, tanıyan tanır.

O yüzden buradan uzun uzun onu tanıtacak değilim.

Önceki gün bir mektup yayınladı ve mide kanseri olduğunu belirterek, önemli bir ameliyat geçireceğini dile getirerek, dua istedi.

Üzerinde hakkı bulunanlardan helallik talep etti.

Kendisi herkese hakkını helal ettiğini duyurdu.

Mustafa Çalık Hoca için, mübarek Ramazan ayında sevenleri ve tanıyanları dua etsin diye hatırlatıyorum.

Bu memleketten çok siyasetçi çıkar da, dava ve fikir adamı zor bulunur.

Ne diyor Garip Yunus: “Bizi bilmeyen ne bilsin, bilenlere selam olsun!”.

Allah şifa versin, sevdiklerine kavuştursun.

Haydi selametle…

DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*Seçim müziği hazırlatan milletvekili adayını.

*Sahaya inmekte aceleci davranmayan adayı.

*Sessiz çalışarak, sahaya inmeye hazırlanan il başkanını.