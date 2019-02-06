Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102448
ALTIN
219.660
DOLAR
5.2014
STERLİN
6.7371
EURO
5.9315

Üye seçtiler

İL Genel Meclisinin dünkü oturumunda istifa eden üyelerin yerine komisyon üyesi seçimi yapıldı.

Üye seçtiler

İL Genel Meclisinin dünkü oturumunda istifa eden üyelerin yerine komisyon üyesi seçimi yapıldı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
11 Okunma
Üye seçtiler

İl Genel Meclisi oturumunda gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı. AK Parti’den istifa eden bazı üyelerden boşalan komisyon üyelikleri için seçim yapıldı.
Gizli oy açık tasnif yöntemiyle yapılan seçimlerde boşalan komisyonlara yeni üyeler seçilmiş oldu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Köse, sıkmadık el bırakmıyor
Köse, sıkmadık el bırakmıyor
MHP Şefaatli adayını ilan etti
MHP Şefaatli adayını ilan etti
Bulut’tan ‘imalathane’ sözü
Bulut’tan ‘imalathane’ sözü
CHP Adayları netleşti
CHP Adayları netleşti
Siyasilerden destek istedi
Siyasilerden destek istedi
DP Adayı Doğan’dan ziyaret
DP Adayı Doğan’dan ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim