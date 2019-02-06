Üye seçtiler

İl Genel Meclisi oturumunda gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı. AK Parti’den istifa eden bazı üyelerden boşalan komisyon üyelikleri için seçim yapıldı.

Gizli oy açık tasnif yöntemiyle yapılan seçimlerde boşalan komisyonlara yeni üyeler seçilmiş oldu.