Üye seçtiler

İl Genel Meclisi’nde Meclis Başkanı Halil Şahbaz başkanlığında bir araya gelen meclis, Katı Atık Birliği’ne üye seçimi yaptı.

Meclise gelen yazılı önergeleri komisyonlara sevk eden meclis, daha sonra Yozgat Katı Atık Birliği’nde görev yapacak üyelerin seçimini yaptı.

Buna göre Kudret Alpkoçak ve Mustafa Şanlı üye, Halil İbrahim Coşkun ve Ali Ünlü ise yedek üye seçildi.

Meclis, gündemde yer alan diğer maddeleri de görüşerek karara bağladı.