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Üye seçtiler

YOZGAT İl Genel Meclisi oturumunda Denetim Komisyonu için üye seçimi yapıldı.

Üye seçtiler

YOZGAT İl Genel Meclisi oturumunda Denetim Komisyonu için üye seçimi yapıldı.

05 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Üye seçtiler

İl Genel Meclisi’ne sandık kurularak, oylama yapıldı, denetim komisyonu üyeleri belirlendi. Meclis Başkanı Halil Şahbaz başkanlığında gerçekleşen oturumda, ek gündem ve yazılı önerge yer almadı. Gündemdeki maddeye göre İl Özel İdaresi Kanunu hükmü uyarınca Denetim Komisyonu üyeliği için gizli oylama yapıldı. Beş üyeden oluşan Denetim Komisyonu seçimlerinde, komisyon üyeliklerine AK Parti’den Çetin Selvi, Halil Şahbaz, Kudret Alpkoçak ve Necip Yılmaz seçilirken MHP’den ise Ümüt Şahbaz komisyona seçildi.

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