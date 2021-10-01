Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1406.39
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Usulsüzlük iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Sorgun Belediyesi tarafından 12 parsel üzerinde usulsüzlük yapıldığını ileri sürüp, bu konuda Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci’un bir açıklama yapması gerektiğini söyledi.

01 Ekim 2021 Cuma 00:35
Usulsüzlük iddiası

Keven yaptığı yazılı açıklamada, Yozgat’ın en büyük ilçesi olan Sorgun’dan son günlerde sık sık şikâyetler aldığını, yapılan emsal artışlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iptal edildiği, bundan dolayı mağduriyetler oluştuğu yönünde olduğunu aktardı. Keven, konuyla ilgili bir araştırma yaptığını, kent rantını belli kişiler için artırılarak haksız kazanç oluşması ve rekabet ortamını bozucu alışıldık bir tablo ile karşılaştığını söyledi. Keven, usulsüzlüğe neden olduğunu ileri sürdüğü parsellerin bilgilerini de paylaştı. Keven, ‘’Toplam 12 parsel hakkında usulsüzlük iddiaları var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu artışları iptal etti. Ruhsatlar usulsüz bulundu. Ayrıca bu inşaatlarda ev alan çok sayıda daire sahibi ve alacağını tahsil edemeyen esnaf mağdur olmuş durumda. Bu emsal artışlarına neden ihtiyaç duyuldu? Hangi gerekçelerle sadece bu parsellerde imar mevzuatına uyulmadan bir artış yapıldı? Bu konu hakkında kamuoyu bir açıklama bekliyor. Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci’yi bu konuya açıklık getirmesi için açıklama yapmaya çağırıyorum. Soru çok basit. Bu 12 adet parselde emsal artışı yapmaya neden gerek duyuldu?” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Usulsüzlük IddiasıYozgatIlerigazetesiCumaHaberChpAlikevenSorgunbelediyesiM.ErkutEkinciUsulsüzlük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP ek göstergeyi değerlendirdi
CHP ek göstergeyi değerlendirdi
Gençlik bizim etkinliği
Gençlik bizim etkinliği
Tebrik ziyareti
Tebrik ziyareti
Eğitim seviyemiz geriledi
Eğitim seviyemiz geriledi
Gençlik Spor personeli voleybol maçında buluştu
Gençlik Spor personeli voleybol maçında buluştu
DEVA’dan esnaf ziyareti
DEVA’dan esnaf ziyareti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim