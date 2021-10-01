Usulsüzlük iddiası

Keven yaptığı yazılı açıklamada, Yozgat’ın en büyük ilçesi olan Sorgun’dan son günlerde sık sık şikâyetler aldığını, yapılan emsal artışlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iptal edildiği, bundan dolayı mağduriyetler oluştuğu yönünde olduğunu aktardı. Keven, konuyla ilgili bir araştırma yaptığını, kent rantını belli kişiler için artırılarak haksız kazanç oluşması ve rekabet ortamını bozucu alışıldık bir tablo ile karşılaştığını söyledi. Keven, usulsüzlüğe neden olduğunu ileri sürdüğü parsellerin bilgilerini de paylaştı. Keven, ‘’Toplam 12 parsel hakkında usulsüzlük iddiaları var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu artışları iptal etti. Ruhsatlar usulsüz bulundu. Ayrıca bu inşaatlarda ev alan çok sayıda daire sahibi ve alacağını tahsil edemeyen esnaf mağdur olmuş durumda. Bu emsal artışlarına neden ihtiyaç duyuldu? Hangi gerekçelerle sadece bu parsellerde imar mevzuatına uyulmadan bir artış yapıldı? Bu konu hakkında kamuoyu bir açıklama bekliyor. Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci’yi bu konuya açıklık getirmesi için açıklama yapmaya çağırıyorum. Soru çok basit. Bu 12 adet parselde emsal artışı yapmaya neden gerek duyuldu?” diye konuştu.