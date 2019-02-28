Üretim merkezlerini gezdi

CHP Belediye Başkan Adayı Ali Ayık, Boğazlıyan’da faaliyet gösteren Base Metal ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarını ziyaret etti. Metal fabrikasında çekiç ile demir döven Ayık, şeker fabrikasında da işçilerin sorun ve taleplerini dinledi. CHP’li Ayık, her iki fabrikanın da ülke ve Boğazlıyan ekonomisi için son derece önemli olduğunu belirterek firma yetkilileri ve işçilere çalışmalarında başarı diledi.