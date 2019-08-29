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Unutulmaz zafer

MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, "Tarihi ve mazisi kahramanlıklar ile dolu milletimizin unutamayacağı ve her zaman o ruhu sinesinde yaşatacağı milli zaferlerimizden birisi de hiç şüphesiz 30 Ağustos Zaferidir" dedi.

Unutulmaz zafer

MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, "Tarihi ve mazisi kahramanlıklar ile dolu milletimizin unutamayacağı ve her zaman o ruhu sinesinde yaşatacağı milli zaferlerimizden birisi de hiç şüphesiz 30 Ağustos Zaferidir" dedi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 18:39
Unutulmaz zafer

Ferhat Altan, mesajında şu görüşlere yer verdi:
"Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları öncülüğünde yapılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zirveye taşınmış, bu vesileyle söken zafer şafağı, son yurdumuzun talihini, kaderini ve geleceğini pırıl pırıl aydınlatmıştır. Esaret zincirleri parçalanmış, emperyalist hevesler paralanmış, küresel abluka milletimizin tertemiz ve imanlı mücadelesiyle çok şükür püskürtülmüştür. Türksüz millet, milletsiz vatan, vatansız insan yığını planlayanlar geldikleri gibi def edilmişlerdir. İstiklalimize kara çalmaya, itibarımıza leke düşürmeye cüret eden iç ve dış karanlık mihraklar hak ettikleri ibretlik dersi almışlardır. 30 Ağustos, köşeye sıkışmış, işgale uğramış, bağrı delinmiş, bitkin düşmüş, darda kalmış, şehit olmuş, canı yanmış bir milletin neleri başarabileceğini, hangi müşkülat ve mihnetleri aşabileceğini net olarak göstermiştir. Unutulmasın ki bu vatan için, bu millet için, bu şanlı bayrak için candan, yardan ve serden vazgeçmeye hazır ve kararlı olan Türk milleti, her zaman bunun gereğini tarih sahnesinde yaşayarak göstermiştir. Türk milleti aleyhine olacak şekilde gittikçe daralan küresel emperyalist çemberi kıracak basiret ve yeterliliktedir. Hiç kimse ülkemiz ve milletimiz üzerinde yanlış hesaba yeltenmemeli, sabrımızı daha fazla test etmeye kalkışmamalıdır. Kafkaslar'dan Hicaz çöllerine, Çanakkale'den Yemen'e, Galiçya'dan Dumlupınar'a kadar insanlığa dik duruşu, bağımsızlık onurunu gösterip öğreten milletimiz karşısına çıkacak her külfeti aşacak, her zorluğu alt edecek güçtedir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kurucu kahramanları; büyük Türk milleti için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnet duygularımla anıyorum. Cenab-ı Allah hepsinden ayrı ayrı razı, makamları alî olsun".

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