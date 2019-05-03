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Ülkücülerden 3 Mayıs mesajı

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ve MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan 3 Mayıs Türkçülük Günü münasebetiyle birer mesaj yayınladı.

Ülkücülerden 3 Mayıs mesajı

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ve MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan 3 Mayıs Türkçülük Günü münasebetiyle birer mesaj yayınladı.

03 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Ülkücülerden 3 Mayıs mesajı

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, 3 Mayıs Türkçüler Günü’nü kutladı. Milletvekili Sedef, Türk Milliyetçiliğinin yaklaşık bir asrı aşan fikir hayatında çok önemli yer edinen 3 Mayıs 1944 ruhunu ve yıldönümünü yad ettiklerini bildirdi. Merhum Hüseyin Nihal Atsız’ın cesur, atılgan ve geri adım atmayan milliyetçi dirilişe muhalefet eden ve bundan rahatsızlık duyanlarla başlattığı mücadelenin yargıya taşınması 3 Mayıs hadiselerinin ortaya çıkmasına neden olduğunu anlatan Sedef, bu süreçte aynı zamanda milliyetçiliğin de yargılandığını ifade etti. Başbuğ Alparslan Türkeş’in de aralarında bulunduğu 23 şuurlu milliyetçinin Türk milletinin varlığına kast edenlere karşı gösterdiği duruşun başlangıcı olan bu günün aynı zamanda Türk milliyetçilerine reva görülen eza ve cefa dolu bir dönemin de miladı olduğunu vurgulayan Sedef, Yozgatlı vatandaşların 3 Mayıs Milliyetçiler Günü’nü kutladığını söyledi.
UNUTULMAMALIDIR
MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan da 3 Mayıs 1944 tarihinin Türk Milliyetçileri için önemli ve unutulmaması gereken bir tarih olduğunu belirtti. İç ve dış tehdit kanallarının genişlediği, milli birlik ve beraberlik iradesinin beka düzeyinde tartışmaya açıldığı, millet ve milliyetçiliğin karşı taarruzlarla değersizleştirilmeye çalışıldığı bir dönem yaşadığımızı savunan Altan, “Böyle bir dönemde 3 Mayıs Türkçüler Günü’nü kutluyoruz” dedi.
Altan, Türk milliyetçilerinin, yaşadıkları  her devirde, bulundukları her zeminde, baskıya, zulme ve haksızlığa boyun eğmediklerini yozlaşma ve yabancılaşmaya teslim olmadıklarını ifade etti. Altan, Türk milliyetçiliği devletimizi kuran yüksek fikrin ve bağlanışın adı olduğunu belirterek, “Yine biliyoruz ki, Türk milliyetçiliği milletimizi kurtaran inanmışlığın, geleceğimizi kurgulayan irfanın karar ve kader mihveridir” dedi.
TÜRKAV’DAN KONFERANS
Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı(TÜRKAV)Yozgat Şubesi 3 Mayıs münasebetiyle konferans verecek. Bozok Üniversitesi akademisyenlerinden Gökberk Yücel ve Hitit Üniversitesi akademisyenlerinden Ertuğrul Eryücel’in konuşmacı olacağı konferans, Türk Eğitim Sen Yozgat Şubesi salonunda gerçekleştirilecek.

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