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Ülkücüler hizmete talip

MHP İl Başkanı Ferhat Altan, 24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesi 12 ülkücünün milletvekili aday adayı olduğunu belirterek “Ülkücüler vatana hizmete talip” dedi.

Ülkücüler hizmete talip

MHP İl Başkanı Ferhat Altan, 24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesi 12 ülkücünün milletvekili aday adayı olduğunu belirterek “Ülkücüler vatana hizmete talip” dedi.

04 Mayıs 2018 Cuma 07:00
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Ülkücüler hizmete talip

MHP İl Başkanı Ferhat Altan, 24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesi, MHP’ye olan yoğun ilgi ve teveccühün kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini ifade etti. Yozgat’a ve Türkiye’ye hizmet için aday adaylığı müracaatında bulunan ülkücülerin, vatana ve millete hizmet aşkıyla yola çıktığını belirtti. MHP’de dün itibariyle aday adaylığı başvuru süresinin sona erdiğini bildiren Ferhat Altan, “İl başkanlığımıza aday adaylığını bildiren isim sayısı 12 kişidir” diye konuştu. İl Başkanı Altan, MHP’den Yozgat milletvekili aday adaylığını ilan eden isimleri şöyle sıraladı: Adnan Serbes, Ahmet Özbek, Babür Cevheroğlu, Ethem Sadef, Hakan Sel, Hasan Hüseyin Arslan, Kürşat Bacanlı, Mehmet Ali Çakır, Nuri Tavşancıoğlu, Osman Gözen, Osman Okur, Yusuf Mertoğlu. İl Başkanı Ferhat Altan, MHP Genel Merkezi’nin aday adaylarıyla ilgili detaylı bir inceleme süreci geçireceğini aktardı. İl Başkanı Altan, 21 Mayıs tarihine kadar ise MHP’nin adaylarını belirlemiş olacağını söyleyerek “Partimiz 26 Nisan tarihinde ise aday tanıtım töreni gerçekleştirecek” şeklinde konuştu.

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