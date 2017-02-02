Ülkücü ziyaret

Sadir Durmaz’ın il ve ilçe başkanlarıyla birlikte Vali Yurtnaç’a gerçekleştirdiği ziyaretin nezaket ziyareti olduğu öğrenildi. Ziyarette Yozgat ile ilgili konuların konuşulduğu akabinde ise ülke gündemiyle ilgili sohbet gerçekleştiği bildirildi.



Durmaz, Vali Kemal Yurtnaç’la Yozgat’ın sorunları ve projeler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek; “Sayın Valimize hem nezaket ziyaretinde bulunup görevini tebrik etmek istedim hem de Yozgat konusunda fikir alışverişinde bulunmak istedim. Yozgat’ın geleceği adına ortaya koyduğu hassasiyetinden ötürü ayrıca memnun oldum” diye konuştu.