Ana SayfaSiyaset

Ülkücü ziyaret

02 Şubat 2017 Perşembe 05:20
Bu haber 13 kez okundu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz beraberinde MHP İl Başkanı Ethem Sedef ve Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu ile birlikte Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı ziyaret etti.

Ülkücü ziyaret
Sadir Durmaz’ın il ve ilçe başkanlarıyla birlikte Vali Yurtnaç’a gerçekleştirdiği ziyaretin nezaket ziyareti olduğu öğrenildi. Ziyarette Yozgat ile ilgili konuların konuşulduğu akabinde ise ülke gündemiyle ilgili sohbet gerçekleştiği bildirildi.

Durmaz, Vali Kemal Yurtnaç’la Yozgat’ın sorunları ve projeler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek; “Sayın Valimize hem nezaket ziyaretinde bulunup görevini tebrik etmek istedim hem de Yozgat konusunda fikir alışverişinde bulunmak istedim. Yozgat’ın geleceği adına ortaya koyduğu hassasiyetinden ötürü ayrıca memnun oldum” diye konuştu. 
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim