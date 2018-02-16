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Ülke menfaati ön planda

MHP Yozgat İl Başkanı Ethem Sedef, partisinin her zaman siyasi değil, ülke menfaatlerini ön planda tuttuğunu söyledi.

Ülke menfaati ön planda

MHP Yozgat İl Başkanı Ethem Sedef, partisinin her zaman siyasi değil, ülke menfaatlerini ön planda tuttuğunu söyledi.

16 Şubat 2018 Cuma 07:00
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Ülke menfaati ön planda

Yozgat ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Sedef, “Milliyetçi Hareket Partisi söz konusu vatan olduğu müddetçe görüşü, tavrı, duruşu açık ve net bir şekilde ortadadır. Bunu başka ya da farklı mecralara çekmek isteyen ya da çalışanların ne amaç güttüklerini de Yozgatlı vatandaşlarımız ve tüm Türkiye gayet iyi bilmektedir” dedi.
Sedef, Türkiye’nin bekası için Zeytin Dalı Harekatı’nın kaçınılmaz olduğunu da vurguladı. Sedef,  “ABD yönetiminin 5 bin TIR silah, araç gereçlerle lojistik destek sağladığı PKK ve uzantıları o bölge ve ülkemiz için büyük bir tehdit unsuru haline geldiğini bugün 7 yaşında ki çocuğa da sorsak bilecek kapasitededir. Hal böyle iken göz göre göre bu hainlerinin Suriye topraklarından yaptıkları taciz ateşleri, saldırılarına nasıl göz yumabiliriz. Bu bakımdan bu operasyon doğru bir operasyondur, destekliyoruz” şeklinde konuştu.

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