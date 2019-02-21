Üç hilali dalgalandıracağız

MHP olarak Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi’nde de iddialı olduklarını belirten Tekin Irgatoğlu, Yozgat’ın ülkücülerle hizmete kavuşacağını söyledi. Mehmet Erdemir’in adaylığının ilanıyla ülkücülerin birbirine daha çok kenetlendiğine dikkat çeken Irgatoğlu, hizmet yolculuğuna dinç ve dinamik bir kadroyla çıktıklarının altını çizdi. Yozgat’ın geleceğine yöne verecek adayların, nihai zafer için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek “Bu kutlu yolcukta, bu mübarek davada bizleri yalnız bırakmayan dava arkadaşlarıma ve hemşerilerime sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Tekin Irgatoğlu, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için MHP’nin cumhur ittifakı kapsamında elini taşın altına koyduğunu da vurgulayarak, “Makam ve mevkileri bir kenara ittik, önce Türkiye dedik. İnanıyoruz ki aziz milletimiz bizi yalnız bırakmayacak ve yeniden bağrına basacaktır” şeklinde konuştu.

