Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101971
ALTIN
229.263
DOLAR
5.3205
STERLİN
6.9427
EURO
6.0379

Üç hilali dalgalandıracağız

MHP Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, Yozgat’ta yeniden üç hilali dalgalandıracaklarını belirtti.

Üç hilali dalgalandıracağız

MHP Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, Yozgat’ta yeniden üç hilali dalgalandıracaklarını belirtti.

21 Şubat 2019 Perşembe 07:00
12 Okunma
Üç hilali dalgalandıracağız

MHP olarak Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi’nde de iddialı olduklarını belirten Tekin Irgatoğlu, Yozgat’ın ülkücülerle hizmete kavuşacağını söyledi.  Mehmet Erdemir’in adaylığının ilanıyla ülkücülerin birbirine daha çok kenetlendiğine dikkat çeken Irgatoğlu, hizmet yolculuğuna dinç ve dinamik bir kadroyla çıktıklarının altını çizdi. Yozgat’ın geleceğine yöne verecek adayların, nihai zafer için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek “Bu kutlu yolcukta, bu mübarek davada bizleri yalnız bırakmayan dava arkadaşlarıma ve hemşerilerime sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.
Tekin Irgatoğlu, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için MHP’nin cumhur ittifakı kapsamında elini taşın altına koyduğunu da vurgulayarak, “Makam ve mevkileri bir kenara ittik, önce Türkiye dedik. İnanıyoruz ki aziz milletimiz bizi yalnız bırakmayacak ve yeniden bağrına basacaktır” şeklinde konuştu.
 

Anahtar Kelimeler:
MHP Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ADAYLAR BELLi OLDU
ADAYLAR BELLi OLDU
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yozgat’ta
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yozgat’ta
Adaylardan destek
Adaylardan destek
Projelerini açıklıyor
Projelerini açıklıyor
Saadet kendi adaylarıyla...
Saadet kendi adaylarıyla...
Listeler Seçim Kurulu’nda
Listeler Seçim Kurulu’nda
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim