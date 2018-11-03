Türkav yönetimi toplandı

MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, MHP Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, Kadın Kolları İl Başkanı Gülseren Sarioglu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Turan Karakuş toplantıda hazır bulundu. Yozgat Türkav İl Başkanım Kemal Ergün, Vakfın, 1989 yılında, Rahmetli Alparslan Türkeş’in emirleriyle kurulduğunu hatırlatarak, ‘’Amacımız, özelde sosyal – kültürel etkinlikler yaparak farkındalığı arttırmak, davamıza omuz vermek, Türk bürokrasisine yakışan memurların yetişmesini sağlamaktır. Bir diğer amacımız ise, davamız olan Türk milliyetçiliğinin çatısı altında bulunan, aynı ruha sahip partimizin il ve ilçe teşkilatlarıyla, Türkiye Kamu-Sen ile Türk Ocağıyla ve gözümüzün bebeği Ülkü Ocakları ile sıkı ilişkiler kurup gücümüze güç katmaktır’’ dedi.