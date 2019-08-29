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Türk Milleti Tarih Yazdı

YOZGAT Baro Başkanı Avukat Mehmet Şimşek, " 30 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Türk milletine reva görülen esareti reddederek, tarihimizin şanlı zaferlerine yenisini eklemişler ve Türk milletinin gücünü sınamaya çalışanlara tarihi bir ders vermişlerdir" dedi.

Türk Milleti Tarih Yazdı

YOZGAT Baro Başkanı Avukat Mehmet Şimşek, " 30 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Türk milletine reva görülen esareti reddederek, tarihimizin şanlı zaferlerine yenisini eklemişler ve Türk milletinin gücünü sınamaya çalışanlara tarihi bir ders vermişlerdir" dedi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 18:41
Türk Milleti Tarih Yazdı

Yozgat Baro Başkanı Avukat Mehmet Şimşek, "Mazisi yiğitlik ve başarılarla, karakteri şeref ve şanla dolup taşan necip milletimizin anılmaya ve kutlanmaya değer sayısız gün ve aylarının yanında bu ay; kahramanlıkların efsaneleştiği, Türk milletini tarih yapan zaferlerin kazanıldığı bir zaman dilimine işaret eder. Elde ettiği hiçbir başarıya lütuf ve bağışlama yoluyla ulaşmamış olan Türk milleti, imrenilecek kararlılık ve sarsılmaz azimle; bağımsızlığına musallat olan mihrakları, her daim tarihin karanlığına geri dönmemek üzere göndermiştir. Bu zaferle ortaya çıkan sonuçtan bugün de birliğimize, dirliğimize, varlığımıza yönelik emeller besleyenlerin ibret ve ders alması gereken mesajlar vardır. Milli kabullerimizi faraziye, Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerini yük, milliyetçiliği ise süresi geçmiş bir anlayış olarak değerlendirenler; geçmişimizdeki bu muhteşem olaydan ders çıkarmalı, aziz millet varlığını ve değerlerini asla hafife almamalıdır.Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını; büyük Türk milleti için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnet duygularımızla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı Milletimize kutlu olsun " diye konuştu.

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