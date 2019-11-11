Toplantıya tepki

YOZGAT Belediyesi’nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya AK Partili belediye başkanları dışında kalan belediye başkanlarının davet edilmediği ileri sürülerek, tepki verildi. Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı, Çayıralan, Sarıkaya, Sorgun, Akdağmadeni Belediye Başkanları sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ise yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Yozgat ziyaretinde sadece AKP'li siyasetçilerin olması, diğer belediye başkanlarının davet edilmemesine tepki gösterdi. Keven, “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yozgat'ı ziyaret ettiler. Hoş geldiler sefa geldiler. Ancak karşımızda maalesef öyle bir tablo var ki sanki bu ilde AKP’den başka parti yok. Yozgat'ta il ve ilçe belediye başkanları ile sözde değerlendirme toplantısı yaptık diyorlar. Ancak sadece AKP'li belediye başkanları var. CHP'li, İyi Parti'li, MHP'li belediye başkanları davet bile edilmiyor! Demokrasi ve birlik beraberlik anlayışınız bu mudur?’’ dedi.

