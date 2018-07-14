Teşkilatı ağırladı

Yozgat’ta 24 Haziran seçimlerinde milletvekili seçilen Ethem Sedef, TBMM’deki makamında dava arkadaşlarını konuk etti.

Yozgat İl Teşkilatı ve Merkez İlçe Teşkilatı mensupları, TBMM’de Ethem Sedef’i ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sedef, başarıda her bir ülkücünün payı olduğunu belirterek dava arkadaşlarına teşekkür etti.

Meclisteki kapısını tüm Yozgatlılara her zaman açık tutacağını bildiren Sedef, “Yozgat’tan kopmadan, Yozgatlılar ile birlikte, Yozgat’ın gelişimi ve kalkınması için mücadele vereceğiz” dedi.

Sedef, daha sonra misafirlerine TBMM’de yemek ikramında bulundu.