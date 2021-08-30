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Tesisleri gezdi, bilgi aldı

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, İl Başkanı Yusuf Başer ve İl Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte gittiği Çekerek ilçesinde, belediye tarafından gerçekleştirilen yatırım ve hizmetleri gezip, bilgi aldı.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:56
Tesisleri gezdi, bilgi aldı

AK Parti Çekerek İlçe Başkanı Mehmet Akkan, Kadın ve Gençlik Kolları Başkan ve Üyeleri, Parti Yönetimi, Belediye ve İl Genel Meclis Üyeleri de Başer’e eşlik etti. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, göreve geldiği günden bugüne yapmış olduğu hizmetlerle ilgili bilgiler aktardı, istişarede bulundu. Başer, Gençlik Merkezi ve Kütüphanede gençlerle bir araya geldi, hastanede tedavi gören hastaları, ilçe esnafını, ziyaret etti. Yapımı devam etmekte olan Biyogaz Tesisi, Atık Su Arıtma Tesisi, Millet Bahçesi Şantiyelerini de gezen Başer, baraj havzasında dikimleri yapılan ürünlerin hasadına katıldı, Yöresel Ürünler Üretim Merkezin kadınların üretimlerine başlamış oldukları ürünleri inceledi. Milletvekili Başer, ‘’Çekerek ilçemizde Belediye Başkanımız Eyyüp Çakır, İlçe Başkanımız Mehmet Akkan ve teşkilat mensubu kardeşlerimle beraberdik. Hasbihal ettik. Çekerekli hemşehrilerimizle kucaklaştık. Esnaf kardeşlerimizi ziyaret ettik. Gün boyu süren programlarımıza Yozgat ve Sorgun'dan gelerek katılım gösteren İl yönetimden değerli kardeşlerime, Belediye Başkanım ve İlçe Başkanıma, İl Genel Meclisi üyelerimize, Çekerek teşkilat mensuplarımıza, esnaf kardeşlerimize ve evlatlarını bağırlarına basan vefakar Çekerekli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Vizyonu, hizmetleri ve projeleriyle güzel Çekerek ilçemize çağ atlatan Belediye Başkanımıza, İlçe Başkanımıza ve kutlu seferimizde yılmadan, yorulmadan çalışan değerli teşkilat mensubu kardeşlerimize millete hizmet yolunda başarılar diliyorum’’ dedi.

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