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Tersini yapıyorlar

DEMOKRAT Parti(DP) Yozgat Belediye Başkan Adayı Abdullah Doğan AK Parti İl Teşkilatı’nı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteklerinin tersini yapmakla suçladı.

Tersini yapıyorlar

DEMOKRAT Parti(DP) Yozgat Belediye Başkan Adayı Abdullah Doğan AK Parti İl Teşkilatı’nı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteklerinin tersini yapmakla suçladı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 00:00
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Tersini yapıyorlar

DP Adayı Abdullah Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyasında ilkellik olarak tarif ettiği bayrak süslemeleri ve ses araçlarının Yozgat’ta her yeri kapladığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Günümüzde artık bunlara ihtiyaç yok’ sözünü hatırlatan Doğan,
“Yozgat’ta Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın söylediklerinin tersini yapıyorlar. AK Parti sanki kaybetmenizi istiyor. Şehirde ezan ve sala bile gürültüden duyulmuyor” dedi.
DP Adayı Doğan, çevreci ve doğrudan insana odaklı seçim kampanyası yürüttüğünü de aktararak, “Seçildiğim zaman dünyanın en çevreci ülkelerindeki uygulamaları Yozgat’ta hayata geçireceğim. Doğası ve coğrafyasıyla Yozgat zaten buna müsait bir il. Yozgat’ı her türlü kirlilikten temizleyeceğim” şeklinde konuştu.

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