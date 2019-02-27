DP Adayı Abdullah Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyasında ilkellik olarak tarif ettiği bayrak süslemeleri ve ses araçlarının Yozgat’ta her yeri kapladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Günümüzde artık bunlara ihtiyaç yok’ sözünü hatırlatan Doğan,

“Yozgat’ta Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın söylediklerinin tersini yapıyorlar. AK Parti sanki kaybetmenizi istiyor. Şehirde ezan ve sala bile gürültüden duyulmuyor” dedi.

DP Adayı Doğan, çevreci ve doğrudan insana odaklı seçim kampanyası yürüttüğünü de aktararak, “Seçildiğim zaman dünyanın en çevreci ülkelerindeki uygulamaları Yozgat’ta hayata geçireceğim. Doğası ve coğrafyasıyla Yozgat zaten buna müsait bir il. Yozgat’ı her türlü kirlilikten temizleyeceğim” şeklinde konuştu.