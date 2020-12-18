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Temsilcilik sevinci

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve komisyonun diğer üyelerinin de hazır bulunduğu basın toplantısına katıldı.

18 Aralık 2020 Cuma 00:52
Temsilcilik sevinci

Youtube'un Türkiye’de temsilci atayacağını duyurması komisyon tarafından memnuniyetle karşılandı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Youtube'un temsilci atayacağını duyurmasını komisyon başkanlık divanı olarak memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek istiyoruz. Youtube'un bu kararının, diğer sosyal ağ sağlayıcılarına da örnek olacağını umuyoruz’’ ifadelerine yer verildi. Basın toplantısında Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman ile birlikte başkanlık divanı üyeleri AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef de hazır bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Temsilcilik Sevinci
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