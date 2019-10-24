Temeli atıldı, unutuldu

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde 2012 yılında temel atma töreni yapılan, rektörle protokolü imzalanan ancak aradan geçen 7 yıla rağmen bir gelişme kaydedilmeyen Meslek Yüksekokulu’nu hatırlatan Keven, konuyla ilgili Fuat Oktay’a soru önergesi verdi. Keven, “Yozgat Yenifakılı ilçesinde açılması düşünülen Meslek Yüksek Okulu ile ilgili 25 Mayıs 2012 tarihinde yapılan temel atma töreninden bugüne geçen 7 yıllık sürede hiçbir gelişme yaşanmamıştır. Temel atma törenine katılan pek çok bakan ve milletvekilinin açılış fotoğrafı arşivlerde durmaktadır’’ dedi. Keven, fotoğrafta dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, milletvekilleri Yusuf Başer, Ertuğrul Soysal ile dönemin Yozgat Valisi Necati Şentürk ve Rektör Tamer Uçar’ın bulunduğunu kaydetti. Keven, ‘’Devlet tam kadro Yenifakılı'da. Peki, bu açılışın üzerinden 7 yıl geçmiş olmasına rağmen Yenifakılı Meslek Yüksek Okulu neden eğitime başlamadı?’’ diye sordu. Ali Keven, dönemin rektörü Tamer Uçar ve Yenifakılı Eğitime Yardım Derneği Başkanı Mustafa Karacabay arasında imzalanan protokolü de hatırlattı. İlçe halkının kurdukları dernekle birlikte kendi imkânlarıyla yaptıkları okul ve yurt inşaatının unutulduğuna vurgu yapan Keven, “Yenifakılı ilçe halkı elinde ki bütün imkânları zorlayarak okul ve yurt inşaatını yüzde 80 oranında tamamladı. Ancak gelinen noktada açılışa katılan bakanların verdiği sözler unutuldu! 25 Mayıs 2012'de temel atma töreninde verdiğiniz sözleri, yaptığınız konuşmaları hatırlamak zorundasınız” diye konuştu.

