TEMEL ATTILAR

Aslında devlet erkanı tarafından yapılan resmi bir tören olsa da, seçim sürecine denk gelmesi AK Parti’yi öne çıkarmış oluyor.

Törene katılan üst düzey bakanlar yine ‘yaparsa AK Parti yapar’ mesajı verdiler.

AK Parti, her seçim döneminde, Yozgatlı seçmenin karşısına, bir hizmet ve projeyle çıkmayı başarmış partidir.

Söylediklerini tamamlayamasa da, dev bütçeli, büyük projelerle seçmen karşısına çıktığı için, her zaman diğer partiler karşısında bir adım önde başlamış oluyor seçimlere.

Önceki yıllarda sık sık hızlı tren projesini anlatmıştı AK Parti.

Sürekli değişik bitiş tarihleri verdiler ve hızlı tren gibi önemli ve büyük bir projeyi seçmene anlattılar.

Şimdi ise havalimanının temelini atarak, seçmene büyük işler ve büyük projeler yapan bir partiyiz mesajı verdiler.

Temel atma törenine vatandaşların katılımının azlığı dikkat çekti.

Vatandaşların temel atma törenine ilgi göstermemesinde törenin Ramazan ayında, Pazar gününde ve şehre 15 kilometre uzaklıktaki bir yerde yapılmış olması etkili oldu diyebiliriz.

Neyse, inşallah Yozgat havalimanının açılış kurdelesini kesme törenini görmek de nasip olur.

SANDIĞA YANSIMIYOR

Yozgat havalimanı temel atma töreni, Kababel Köyü’nün üst tarafından bulunan alanda gerçekleşti.

Alana ulaşmak için misafirler Kababel Köyü’nün içinden geçti.

Köyün içerisine adet gereği, törene katılan bakanların ismi yazılarak ‘hoş geldiniz’ pankartları asılmış.

Köy içinde yer alan afiş ve pankartlardaki mesajların, bu köyde sandıklara yansımadığını biliyoruz.

Yani, bu köyden AK Parti’ye pek fazla bir oy çıkmadığı aşikar.

Daha önce bu köyün kanalizasyon işinin ihmal edildiği zaman zaman dillendirilir, hatta yerel basında haber konusu olurdu.

Yine bu köyün köy yollarının da yapılmadığı beyan edilirdi.

Dün o köyün yolundan devletin yollardan sorumlu en üst düzeydeki temsilcisi geçiş yaptı.

Havalimanının o bölgeye inşası bu köy ve civar köylerin de değerini artıracak, alt yapı ve üst yapı hizmetleriyle buluşacaktır.



İKİ İHTİMAL VARMIŞ

Temel atma töreninde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat’ta 4-0 yapacaklarını yineledi.

Hedefini iyi belirleyen ve hedefe giden yolda gerekli fizibilite ve ön çalışmaları yapan bir AK Parti vardı.

Vardı deme sebebim, geçmişte bu şekilde, hep birlikte koordinasyon yaparlar ve hedefe koşarlardı.

İl teşkilatı 4-0 hedefine ulaşma noktasında gerekli sağlam adımları atıyor mu, atabilecek mi? Merak konusu.

Yine Sayın Bozdağ’ın 4-0 olmaz ise bir tane CHP’nin vekil çıkarabilme ihtimalini dile getirmesi de ilginç.

Sayın Bozdağ hesabı iyi yaptıklarını da söyledi konuşmasında.

Görünen köy kılavuz istemez diye bir laf vardır.

Yozgat’ta partilerin aldığı oylar, yeni sistemdeki oy dağılımı ve hesaplaması ortada.

Yozgat’ta 4-0 ihtimali biraz zor bir ihtimal.

Ama 3-1 olma ihtimali de yüksek bir ihtimal.

Bu bir vekili Millet İttifakı’nın kapma olasılığının da yüksek olduğunu AK Parti bile görmüş olsa gerek.

DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*Yozgat’ta CHP’nin bir vekil alabileceğini söyleyen siyasetçiyi.

*Köylü seçmenle yakın ve samimi diyaloglar kuran siyasetçiyi.

*Genç seçmene yönelik çalışmalarını yoğunlaştıran teşkilatı.



