Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Tek gündem faturalar

Son zamanlarda yüksek gelen faturalardan dolayı vatandaşların sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Demokratik Sol Parti (DSP) Yozgat il Başkanı Nevzat Uçar, vatandaşın son dönemdeki tek gündemi faturalar olduğunun altını çizdi.

09 Şubat 2022 Çarşamba 00:50
Tek gündem faturalar

Geçim derdinde olan vatandaşın gündeminde yüksek gelen doğalgaz ve elektrik faturası olduğunu ifaden Uçar,” Vatandaşların sıkıntıları faturalar şimdi elektrik çarpıyor, doğalgaz çarpıyor. Hükümet ve destekçileri ise vatandaşın gündeminden çok uzakta. Halk arasında şimdilerde en sık tekrarlanan soru ‘Sana fatura ne kadar geldi?’ sorusu. Çünkü zamlı faturalar peş peşe geliyor. Elektrik, doğalgaz, likit gaz. Artan mazot, benzin fiyatları nedeniyle vatandaş aracını hareket ettirmek istemiyor. Anlaşılacağı gibi halkı elektrik ve faturalar çarpıyor. Ülkeyi yönetenler, iktidara gelmeden önce her evde priz olmadığını yani fırın ve buzdolabı olmadığını iddia etmişlerdi, son olarak ‘Sizin hayatınızda sadece mum vardı mum, gaz lambası vardı’ deyip elektriği de biz getirdik diyorlardı. Doğrudur, bu kadar zamlı elektrik hiç getirilmemişti! Gerçi tam da böyle konuşurken bir yatsı vakti onların mumları söndü ve Isparta’dakilerin mumları yandı, çünkü orada günlerdir elektrik yoktu. Kuryeler, tekstil işçileri, metal işçileri, maden işçileri, market işçileri, kısaca her sektörde mücadele var. Son bir ayda birçok grev veya işçi direnişi yaşandı, yaşanıyor. İktidarın fahiş elektrik zammına karşı tepkiler devam ediyor. Direnişler sayesinde ücretlerdeki artış da kısa vadeli, bunu onlar da biliyor. Asgari ücret zammının daha bir ayı dolmadan eriyip gitmesi gibi. Diğer emekçilere örnek olmalarıdır. Evet, enflasyon o kısa vadeli ücret kazanımlarını bile bugünden yuttu. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yıllık enflasyonu yüzde 115 olarak bildirdi. TÜİK’in resmi enflasyonu bile yüzde 48’i aşarak 19 yılın rekorunu kırdı. Bunlar daha iyi günlerimizmiş! Bakan bey; ‘Enflasyon Nisan’da zirveyi görecek’ diyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, ‘2023’te 100 yıllık hesaplaşma olacak’ demiş. Hesaplaşmadan kaçan yok. Zaten 20 yıllık hesaplaşma sokaklarda başladı. Sadece oy pusulasını beklemeden, sömürünün faturalarına karşı hesap pusulası çıkartanlar, hesap soranlar sokaktalar. 20 yılın faturasını halk kesecek ve sandıkta mutlaka ödetecektir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Tek Gündem FaturalarYozgatIlerigazetesişubatçarşambaHaberDSPYüksekZamFaturaNevzatUçarVatandaşTekGündem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maliyetler 5 kat arttı
Maliyetler 5 kat arttı
Başer, meclise katıldı
Başer, meclise katıldı
Mazbatasını hocasından aldı
Mazbatasını hocasından aldı
Yaşar, tepki gösterdi
Yaşar, tepki gösterdi
Dünya Kanser Günü
Dünya Kanser Günü
‘Takipçisi olacağız’
‘Takipçisi olacağız’
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim