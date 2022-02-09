Tek gündem faturalar

Geçim derdinde olan vatandaşın gündeminde yüksek gelen doğalgaz ve elektrik faturası olduğunu ifaden Uçar,” Vatandaşların sıkıntıları faturalar şimdi elektrik çarpıyor, doğalgaz çarpıyor. Hükümet ve destekçileri ise vatandaşın gündeminden çok uzakta. Halk arasında şimdilerde en sık tekrarlanan soru ‘Sana fatura ne kadar geldi?’ sorusu. Çünkü zamlı faturalar peş peşe geliyor. Elektrik, doğalgaz, likit gaz. Artan mazot, benzin fiyatları nedeniyle vatandaş aracını hareket ettirmek istemiyor. Anlaşılacağı gibi halkı elektrik ve faturalar çarpıyor. Ülkeyi yönetenler, iktidara gelmeden önce her evde priz olmadığını yani fırın ve buzdolabı olmadığını iddia etmişlerdi, son olarak ‘Sizin hayatınızda sadece mum vardı mum, gaz lambası vardı’ deyip elektriği de biz getirdik diyorlardı. Doğrudur, bu kadar zamlı elektrik hiç getirilmemişti! Gerçi tam da böyle konuşurken bir yatsı vakti onların mumları söndü ve Isparta’dakilerin mumları yandı, çünkü orada günlerdir elektrik yoktu. Kuryeler, tekstil işçileri, metal işçileri, maden işçileri, market işçileri, kısaca her sektörde mücadele var. Son bir ayda birçok grev veya işçi direnişi yaşandı, yaşanıyor. İktidarın fahiş elektrik zammına karşı tepkiler devam ediyor. Direnişler sayesinde ücretlerdeki artış da kısa vadeli, bunu onlar da biliyor. Asgari ücret zammının daha bir ayı dolmadan eriyip gitmesi gibi. Diğer emekçilere örnek olmalarıdır. Evet, enflasyon o kısa vadeli ücret kazanımlarını bile bugünden yuttu. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yıllık enflasyonu yüzde 115 olarak bildirdi. TÜİK’in resmi enflasyonu bile yüzde 48’i aşarak 19 yılın rekorunu kırdı. Bunlar daha iyi günlerimizmiş! Bakan bey; ‘Enflasyon Nisan’da zirveyi görecek’ diyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, ‘2023’te 100 yıllık hesaplaşma olacak’ demiş. Hesaplaşmadan kaçan yok. Zaten 20 yıllık hesaplaşma sokaklarda başladı. Sadece oy pusulasını beklemeden, sömürünün faturalarına karşı hesap pusulası çıkartanlar, hesap soranlar sokaktalar. 20 yılın faturasını halk kesecek ve sandıkta mutlaka ödetecektir” dedi.