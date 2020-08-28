TEDBiRLi OLMALIYIZ!

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Covit-19 salgınında Yozgat genelinde yaşanan son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya verdiği yazılı soru önergesiyle gündeme getirdi. Keven, İçişleri Bakanlığı’nın son genelgesiyle içinde Yozgat’ın da bulunduğu 14 ilde alınan ilave tedbirlerin uygulanacağı Yozgat’ta salgından etkilenen pozitif vaka sayısı ve vefat sayılarında ki artışı sordu. Keven, ‘’Covit-19 vaka sayısında yaşanan kısa süreli düşüşten cesaret alarak tedbirleri gevşeten hükümet şimdi vaka sayısında ve vefat sayısında gerçekleşen artışa istinaden ilave tedbirler almaktadır. Yozgat ilimiz de bu 14 ilinde arasında olup kına, nişan, sünnet gibi etkinliklerin yasaklandığı düğünlerin ise 1 saatle sınırlandırıldığı yeni bir sürece girdik. Ancak burada olumsuz etkilenecek olan esnafımıza ve geçimini düğünlerden sağlayan müzisyenlere yönelik ekonomik destekte bulunulması acil önem arz ediyor’’ dedi. Milletvekili Keven, genelgeden önce Yozgat’ta pandemi hastanesi ilan edilen Şehir Hastanesi’nin zaten alarm verdiğini ileri sürdü, ‘’Çünkü bana ulaşan bütün bilgiler vaka sayısında hızlı bir artış olduğu ve hastanede ağır hasta haricinde olan pozitif vakaların eve gönderildiği yönündeydi. Yüzlerce pozitif hasta durumu ağır olmadığı için evinde izole ediliyor ve bu hastaların çok iyi denetlenmesi gerekiyor.İlimiz genelinde durum olumsuz yönde seyrediyor. Bundan dolayı da Yozgat’ta ortaya çıkan vaka sayısında ki artış yeni tedbirleri beraberinde getirdi’’ diye konuştu. Milletvekili Keven, 20 Ağustos’ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya bu artışı bir soru önergesiyle ilettiğini, Yozgat genelinde i vaka sayılarını kendisinden talep ettiğini hatırlattı. Keven, ‘’Şimdi Yozgat’ta yeni bir döneme giriliyor. Hemşerilerimden ricam lütfen kalabalık yerlere çok acil olmadıkça girmeyin. Maskesiz sokağa çıkmayın. Aranızda ki sosyal mesafeyi koruyun. Bu işin şakası yok” uyarısında da bulundu. Soru önergesinde sağlık personellerinin özlük haklarında artış yapılması gerektiğini de vurgulayan Keven, Bakan Fahrettin Koca’ya doktor ve sağlık çalışanlarına yönelik yapılan ek ödemelerin kaç kişiye ve ne miktarda yapıldığını da sordu.