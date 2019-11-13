Taşra teşkilatı kapatılacak mı?

Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, bakanlığın yeni yapılanma kapsamında, taşra teşkilatlarını kapatacağını ve yerine yeni 12 adet bölge müdürlüğü kurulacağın yönündeki iddiaları meclis gündemine taşıdı. Milletvekili Sedef, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye söz konusu iddialarla ilgili sorular yönelterek, “Eğer bu iddialar doğru ise bölge müdürlükleri için hangi iller düşünülmektedir” sorusunu yöneltti. Sedef, Bakan Pakdemirli’ye, “Bölge Müdürlüğü kurulacak iller arasında Yozgat da var mıdır, eğer yok ise bölge müdürlükleri kurulacak iller arasına Yozgat ilimizi de dahil etmeyi düşünüyor musunuz” sorusunu da sordu. Sedef, Yozgat’ın 81 il arasında toprak genişliği bakımında 15’nci sırada yer aldığını, ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayandığını, TÜİK verilerine göre Yozgatlıların yüzde 56’sının tarım sektöründe çalıştığını, yeşil mercimek üretiminde Yozgat’ın birinci sırada, pancar üretiminde ikinci sırada, buğdayda ise beşinci sırada bulunduğunun altını çizerek, “Yozgat’ın tarımsal faaliyetleri dikkate alındığında, yeni kurulacak bölge müdürlüklerinin birinin Yozgat ilimizde kurulması gerekmektedir” şeklinde konuştu. Bakan Pakdemirli’nin Sedef’e vereceği cevap merak konusu oldu.