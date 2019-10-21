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Taşımalı tepkisi

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Ali Keven, Milli Eğitim Bakanlığı Sayıştay raporu hakkında Bakan Ziya Selçuk’a uyarılarda bulundu.

Taşımalı tepkisi

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Ali Keven, Milli Eğitim Bakanlığı Sayıştay raporu hakkında Bakan Ziya Selçuk’a uyarılarda bulundu.

21 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
Taşımalı tepkisi

Keven, “Yaptırımda bulunmayan sadece uyarı ve görüş bildiren bir denetim raporuna dönüştürülen Sayıştay raporlarına baktığımızda maalesef devlet geleneğimize uymayan mevzuata aykırı pek çok uygulama var. Milli Eğitim Bakanlığı’nın raporunda gelirlerin aktarıldığı pek çok banka hesabının yasal dayanağının olmadığı, gereksiz kamulaştırma bedellerinin ödendiği, okul pansiyonlarında boş oranlar olduğu halde taşımalı eğitime sadece 2018 yılında 2 milyar 514 milyon lira ödeme yapıldığı gibi bulgular bulunmaktadır. Okul pansiyonlarında toplam yüzde 37 oranında boşluk olduğu görülmektedir. Birçok ilçede okul pansiyonları ya yetersiz ya da bilinçli olarak tarikat yurtlarına destek verilmiş ama bazı ilçelerde de kullanılmayan boş pansiyonlar bulunmaktadır” dedi. Taşımalı eğitime aktarılan kaynağın atanamayan öğretmenlere aktarılması gerektiğini söyleyen Keven, “Rapora göre toplam 202 bin 268 kişilik boş pansiyon bulunmaktayken son 3 yılda taşımalı eğitime 6 milyar 752 milyon lira ödeme yapıldı. Kırsal bölgelerde yaşayan 1 milyon 338 bin öğrenci maalesef ailelerinden çok uzakta ilçe merkezine taşınıyor. Çünkü AKP döneminde 17 bin köy okulu kapatıldığı için her gün 60-70 kilometre uzakta ilçe merkezinde ki okullara taşınıyorlar. Taşımalı eğitime aktarılan milyarlarca lira ile atanamayan binlerce öğretmen kırsal bölgelerde kurulacak okullara atanabilirdi. Bu önerilerimizi defalarca yapıyoruz ancak nedense hükümet yetkilileri bu önerileri anlamaktan uzak bir icraat sergiliyor. 7-8 yaşında taşımalı eğitime mecbur bırakılan çocuklarımızın bu çığlığını duyun artık. Taşımalı eğitim uygulamasını kaldırın ve köylere öğretmen atayın” diye konuştu.

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