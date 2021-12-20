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TAŞIMACILARIN SORUNU MECLiSTE

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, TBMM’de okul servisçilerinin yaşadığı ekonomik sorunları gündeme getirdi.

20 Aralık 2021 Pazartesi 00:31
TAŞIMACILARIN SORUNU MECLiSTE

Taşımalı eğitimde servisçilik yapan esnafın ihale tarihine göre en az yüzde 40 zararı var diyen Keven, taşımalı eğitim kapsamında taşımacılık yapan servisçi esnafının ihalesinin her yıl Haziran ayında yapıldığını anımsattı. Keven, ‘’Dolayısıyla mali tespit o tarihlerdeki akaryakıt fiyatları dikkate alınarak yapılıyor. Örneğin 2021 yılı Haziran ayında yapılan ihalede ve sözleşmede motorin 7,45 lira iken bugün itibarıyla 10,44 lira çıkarak yüzde 40 artmıştır. Artan maliyetler karşısında okul taşımacılığı yapan minibüsçü esnafımız zor günler yaşamaktadır’’ dedi. Keven, sadece akaryakıtta yüzde 40 zararda olan esnafa sahip çıkılmasını istedi. Keven, ‘’Yozgat'ta da eğitimde okul taşımacılığı yapan minibüsçü esnafımız büyük sıkıntı içerisinde olup böyle devam ederse minibüslerini satma düşüncesindedirler. Esnafımızın ayakta kalması için fiyat farkının güncellenmesi gerekmektedir. Şoför esnafının ciddi bir şekilde desteklenmesi gerekmektedir’’ diye konuştu. 

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