Taşeron raporu Bozdağ’da

Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Ferman Zararsız, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Zararsız, Bozdağ’a sendika adına plaket, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Anı Kitabını ile taşeron, mevsimlik olarak çalışan işçilerin sorunlarını, beklentilerinin yer aldığı raporu verdi.

Zararsız, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, HAK-İŞ olarak, Türkiye’nin en sorunlu alanlarından biri olan kamuda çalışan taşeron işçilerin durumu konusunda yaklaşık 10 yıldır mücadele verdiklerini hatırlattı.

10 yıldır bu sistemin sürdürülebilir olmadığını, kamuya ciddi bir maliyet getirdiğini, taşeron emekçilerinin pek çok haktan yoksun bırakıldığını ve kamu hizmetleri yapmasına rağmen özel sektörde çalışıyor gibi gösterilmesinin yaşattığı binlerce sorunlarla mücadele ettiklerini kaydeden Zararsız;

“Mücadelemizi yoğunlaştırmak için taşeron işçileri sendikalarımızda örgütledik. Şu anda HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızda 250 bin civarında taşeron üye var. Bunların toplu sözleşme hakları için mücadele ettik. 2014 yılında çıkarılan bir yasayla bunlar için toplu sözleşme yapma hakkını elde ettik. Bunun yanında kıdem tazminatı, yıllık izinler vb. haklarını güvence altına aldırdık. Ama hala sorunları çözemedik. Belediyeleri de dahil ettiğimizde 750 bin civarında taşeron işçi var. Hükümet bu taleplerimizi önce bir yasa çıkararak belli bir noktaya taşıdı ama, şu anda toplu iş sözleşmesi sistemini istediğimiz gibi işletemiyoruz. Evet, sözleşmeler yapılıyor ama sorunlarımız var. Diğer kamu kurumlarında çalışan işçiler ve memurlar ile ilgili hükümetle sendikalar arasında yapılan çerçeve anlaşmasını maalesef taşeron işçiler için yapamadık. Umut ediyoruz ki taşeron işçilerin toplu sözleşmelerini bir çerçeve sözleşmeyle imzalayalım” dedi.

22 Mart 2016 tarihli AK Parti TBMM Grup Toplantısında asıl iş-yardımcı iş ayrımı yapılmadan kamuda taşeron olarak çalışan bütün işçilerin kadroya alınacağı müjdesinin verildiğini hatırlatan Zararsız, şunları kaydetti:

“Dışarıda kalan tek bir taşeron işçisi kalmayacak” yönündeki açıklamaları da kamuda taşeron anlayışı ve sisteminden vazgeçilmesi önemli bir gelişme olmuştu. Bu konuda o tarihiden bu güne kadar her hangi bir gelişme olmadı.

HAK-İŞ Konfederasyonu taşeron işçilerle birlikte mevsimlik ve geçici işçilerin durumunun da çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz. Hak-İş İl Başkanlığı olarak Yozgat’ta 3500 taşeron işçiyi sendikamıza kayıt yaptık. 27 belediye ve altmış şirkette örgütlüyüz. Taşeron işçilerimizin ve mevsimlik işçilerimizin umdu sizlersiniz. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi bu insanlar sizlerden, bizlerden bir açıklama bekliyor. Biz ve bu insanlar üzerimize düşeni fazlası ile yaptık yapmaya devam ediyoruz. Toplu-İş Sözleşmelerin en kısa sürede sonuçlandırılmasını, iş güvencesinin sağlanmasını, çerçeve sözleşmesinin imzalanmasını, kadro verilmesini istiyoruz. Bu insanların sizlere olan güvenine, sevgisine zarar gelsin istemiyoruz. Öncelikle; ülkemizin birlik ve bütünlüğü, vatanımızın ve milletimizin bekası için üreten, alın teri döken biz emekçiler, şartlar ne olursa olsun her an devlet, vatan ve milletimiz için dimdik ayakta ve teyakkuz halinde olduğumuzu beyan ediyoruz. Ülkemize kasteden iç ve dış mihraklara karşı tüm emekçilerin hükümetimizin her an yanında olduğunu, bunun bir vatan burcu olduğunu ifade ediyoruz. Ülkemizin, Yozgat’ımızın, taşeron ve mevsimlik işçilerimizin umudu silersiniz. Hükümetimizin, aileleriyle birlikte milyonları kapsayan taşeron ve mevsimlik işçilerin sorunlarını, adil bir şekilde çözüme kavuşturacağınıza, emek ve emekçi dostu olduğunu bir kez daha göstereceğine inanıyorum.”

Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ, taşeron, mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarının takipçisi olacağını, bu sorunların giderilmesi için elinden gelenin fazlasını yapacağını bizlere ifade etti.