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Tarım sorunları konuşuldu

CHP’nin Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Yozgat Milletvekili Ali Keven ile birlikte, Yozgat il merkezindeki sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve üyeleriyle bir araya geldikten sonra Sorgun ilçesinde bulunan Şeker Fabrikası’nı ziyaret edip, Sekili’de çiftçilerle bir araya geldi. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, buralarda yaptığı konuşmada, ‘’Sarayın sofrasında ejder meyvesi, çiftçinin sofrasında kuru soğan var’’ dedi. 

Tarım sorunları konuşuldu

CHP’nin Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Yozgat Milletvekili Ali Keven ile birlikte, Yozgat il merkezindeki sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve üyeleriyle bir araya geldikten sonra Sorgun ilçesinde bulunan Şeker Fabrikası’nı ziyaret edip, Sekili’de çiftçilerle bir araya geldi. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, buralarda yaptığı konuşmada, ‘’Sarayın sofrasında ejder meyvesi, çiftçinin sofrasında kuru soğan var’’ dedi. 

13 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Tarım sorunları konuşuldu

Keven, mazotun litre fiyatının 6.30 kuruş, gübrenin tonu ise 3 bin 600 liradan satıldığını hatırlatarak, ‘’Çiftçiler ise yetiştirdikleri buğdayı 0.87 kuruştan satıyor. AKP İktidarı 2017’de 5 milyon ton buğday ithal etti. Yerli üretim ithale kurban ediliyor. Çiftçi, köylü, kentli el ele verip bunun hesabını sormamız lazım!’’ diye konuştu.
Yerli üretici dururken, adını bilmedikleri ülkelerden hayvan ithal edildiğine vurgu yapan Keven, denetimsiz hayvanların bayramda piyasaya sürüldüğünü, hayvancılık politikası şarbona bulaştırıldığını belirtti. Keven, süt üreticisinin zor durumda bulunduğunu, büyük firmaların tekel oluşturup, küçük üreticinin son zamlarla çok zor durumda kaldığının altını çizdi. Keven, ‘’Sorgun Şeker Fabrikası ise tam bir muamma, üretici pancarı fabrikaya nasıl taşıyacak? Nakliyesini kim yapacak? Analizi kim yapacak? Belli değil. Ay çekirdeği üreticisi tedirgin, Çin ay çekirdeği ithal edildi. Pancar üreticisi tedirgin, şeker ithal edildi. Buğday ülkesi olan Türkiye de ilk defa un ihracatı yasaklandı. Bu iktidarın tarım politikası iflas etmiştir. Aracıya, tüccara, kazandıran AKP iktidarı çiftçiyi yoksullaştırmış ve göç etmeye zorlamıştır. Sarayın sofrasında liçi meyvesi, ejder meyveli smootfi, starex eşliğinde aloevera, çiftçinin sofrasında ise kuru peynir, ekmek, soğan, tayin var. Bu haramilerden bunun hesabını birleşerek, dayanışmayla, el ele verip sormamız lazım’’ ifadelerini kullandı.
Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal da, Yozgat’ta yaptıkları görüşmelerde kendilerine iletilen konuları aslında çok iyi bildiklerin, Yozgat’ta yaşananların Türkiye’nin her bölgesinde yaşandığını söyledi. Sarıbal, yaptığı ziyarette elde ettiği bilgileri ve izlenimlerini rapor halinde Genel Başkana sunacağın, sorunların çözümlenmesi için konuyu mecliste de gündeme getireceklerini kaydetti. 
 

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