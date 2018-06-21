Tarım politikalarını anlattı

İYİ Parti’nin güçlü olduğu ilçelerde yoğun bir seçim çalışması yapan Gökhan Gençaslan, İYİ Parti’nin tarımsal üretimle çiftçiyi yeniden hak ettiği noktaya getireceklerini söyledi. İYİ Parti’nin üçüncü sıra adayı Gökhan Gençaslan, yöreyi ve halkı iyi bilen ve tanıyan bir siyasetçi olma özelliği taşıyor. Bu kapsamda İYİ Parti’nin güçlü olduğu Şefaatli ilçesin bağlı köylerdeki çiftçilerle buluşan aday Gençaslan, Caferli, Cangılı, Akçakoyunlu, Alifakılı, Dedeli, Bağyazı ve Gülistan köylerini ziyaret etti. Milletvekili adayı Gökhan Gençaslan, “Yozgat çiftçisi mağdur ve perişan. Bir umut ve ışık arıyor. İşte o umudun adı İYİ Parti ve Meral Akşener’dir. İnşallah Şefaatli bu kez değişimden yana olacak” dedi.