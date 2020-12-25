TARIM ALANLARI YOK EDiLDi

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, iktidarın yanlış tarım politikaları sonucu tarım arazilerinin, orman alanlarının yapılaşmaya açıldığını, çiftçiye ‘sen üretme, şehre göç et sonra da yaptığım rezidanslarda köle gibi çalış’ denildiğini ileri sürdü. Keven, ‘’Kulaklarınız öyle tıkalı ki çiftçinin, esnafın, işçinin sesini duymuyorsunuz. Geçtiğimiz hafta çiftçiler Ankara'ya gelip derdini anlatmak istedi ama Ankara'ya, cumhuriyetin başkentine sokmadınız onları, bu utanç size yeter sanırım’’ diye seslendi. Yollara dökülen çiftçilerin Kayseri'de olduğu gibi kendi öz varlığı olan tarım kredi kooperatifini protesto ettiklerini hatırlatan Keven, ‘’Neden? Çünkü eski milletvekillerinizi genel müdür ve yönetim kurulu üyesi gibi makamlara atadığınız tarım kredi kooperatifleri çiftçiye yüksek faiz uyguluyor ve çiftçinin üretim aracı traktörüne icra gönderiyor. Çiftçilerin sesini duymadığınız için traktörlere haciz konulduğunu bile bilmiyorsunuz. Yargıtay'ın emsal kararı var ‘Çiftçinin üretim aracı haczedilemez’ diye. İyi bakın, bunu on sekiz yıldır Yozgatlı çiftçilerimizin, hemşehrilerimin oyunu çuval, çuval alıp onların derdini bu kürsüden asla dile getirmeyenlerden duyamazsınız’’ dedi.

ÇİFTİ MALI İCRALIK

CHP Yozgat Milletvekili Keven, Yozgat'ta çiftçilerin traktörüne, tarlasına haciz konulduğunu, bunun bir utanç vesikası olduğunu kaydetti. Keven, ‘’Size Adalet Bakanlığı UYAP sisteminde satışta olan traktörleri söyleyeyim. Sadece bugün icradan satışta olan traktör sayısı 110 sevgili arkadaşlarım. Yine UYAP sistemine girin, bakın, Yozgat'ta tam 157 adet icrada tarladan satış ihalesi var, bunun 61 tanesi Sorgun'da, 60'ı Sarıkaya'da, 19'u Yerköy'de, 9'u merkezde bunlar sadece satışta olanlar bir de henüz satışa çıkmayanlar var. Yazık değil mi? Binlerce kez söyledik, çiftçinin borcunu yapılandırın dedik, sicil affını çıkarın dedik, duymadınız’’ şeklinde konuştu. Keven, tarımsal sulama abonesi çiftçilerin elektrik borçlarının yapılandırılması gerektiğini ancak seslerini hükümete duyuramadıklarının da kaydetti. Keven, ‘’Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi’ne olan borçların faizini silin, ana parayı yapılandırın dedik, duymadınız. Peki siz ne yaptınız? Şener Şen'in filmi gibi yüzlerce icradan satılık Haraplar köyü yarattınız. Bu tablo sizin eseriniz, işte "yeni Türkiye" dediğiniz sanırım köylüsünün icralık olduğu bir Türkiye. Peki bu böyle devam edecek mi? Hayır. İlk seçimde bu saltanat düzeniniz son bulacak" ifadelerini kullandı.