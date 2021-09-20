Taner, Çayıralan’ı gezdi

Esnaf ziyaretinde de bulunan Demirer, ilçe teşkilatında partililerle sohbet etti. Demirer, ‘’Aziz milletimiz bir gün İYİ Partililer olarak bize görev verildiğinde çözülmesi zor gibi görünen bütün bu problemler nasıl çözülürmüş göstermekte kararlıyız’’ dedi. Demirer, Yozgat’ın Çayıralan İlçesinde, İYİ Parti İlçe teşkilatında bir toplantı yaptıklarını, Sorgun, Akdağmadeni, Kadışehri, Çandır ve Çayıralan ilçe başkanları ile Yozgat Merkez İlçenin bazı üyelerinin katılımı ile esnaf ziyaretinde bulunarak, sorunlarını dinlediklerini aktardı.