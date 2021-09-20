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Taner, Çayıralan’ı gezdi

Hafta sonu ziyaretlerini sürdüren İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Prof. Dr. Taner Demirer, Çayıralan ilçesinde partililerle bir araya geldi.

20 Eylül 2021 Pazartesi 00:26
Taner, Çayıralan’ı gezdi

 Esnaf ziyaretinde de bulunan Demirer, ilçe teşkilatında partililerle sohbet etti. Demirer, ‘’Aziz milletimiz bir gün İYİ Partililer olarak bize görev verildiğinde çözülmesi zor gibi görünen bütün bu problemler nasıl çözülürmüş göstermekte kararlıyız’’ dedi. Demirer, Yozgat’ın Çayıralan İlçesinde, İYİ Parti İlçe teşkilatında bir toplantı yaptıklarını, Sorgun, Akdağmadeni, Kadışehri, Çandır ve Çayıralan ilçe başkanları ile Yozgat Merkez İlçenin bazı üyelerinin katılımı ile esnaf ziyaretinde bulunarak, sorunlarını dinlediklerini aktardı. 

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