TAKiPÇiSiYiM!

MHP Yozgat milletvekili İ. Ethem Sedef, Kota Cezalarının şeker pancarı üreticilerini zor durumda bıraktığını belirterek, konuyu yakından takip ettiğini, Çorum Şeker Fabrikasından bilgi istediğini söyledi. Sedef, Yerköy ilçesinde üretim yapan şeker pancarı çiftçilerinin Çorum Şeker Fabrikasına teslim ettikleri ürünlerin bedellerini bankalar aracılığıyla almaya başladığını hatırlattı. Sedef, ‘’Bankaya giden çiftçilerimizin birçoğunun alacaklarında kesinti olduğu, kotalarını tutturamadıkları ve bu sebeple caza-i işleme tabii tutulduklarını öğrendim. Geçtiğimiz yılın üretiminde Tohum ve Gübre de sıkıntı olduğunu dile getiren çiftçimiz aynı zamanda Gelin Güllü Gölet’inden de kısıtlı su aldıklarını dillendirmekteler. Girdi maliyetleriyle başı zaten belâda olan çiftçimiz birde bu tür yaptırımlarla mücadele edecek takati kalmamıştır’’ dedi. Milletvekili Sedef, kendisine ulaşan şikâyetlere çözüm aramak için Çorum Şeker Fabrikasına, konu hakkında bilgi almak üzere yazılı bir talepte bulunduğunu, gelen sonuçlara göre konuyu hep birlikte takip edeceklerini bildirdi.