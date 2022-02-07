Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz’ü Ziyaret eden Başer’e, İl Başkanı Yusuf Başer, Gençlik Kolları İl Başkanı Yaşar Taşdemir ve partili üyeleri eşlik etti. Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, çiftçilerin istek ve taleplerini iletti. Başer ise ziyarette göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı Açıkgöz’e teşekkür ederek, “Her zaman çiftçilerimizin yanında olacağız. Çiftçilerimizin durumlarını biliyoruz. Başkanımız ile yapmış olduğumuz görüşmelerden sonra bu konun yakın takipçisi olacağız” dedi.